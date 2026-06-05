◇インターリーグブルージェイズ−ブレーブス（2026年6月4日アトランタ）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が4日（日本時間5日）、敵地でのブレーブス戦に3戦ぶりに「4番・三塁」で先発出場。0―0の3回1死二塁の第2打席で相手先発の37歳8勝左腕セールから、三塁内野安打をマークした。初回空振り三振を喫した相手に第2打席はスライダーを打ち損じたが、それでも打球が三塁前に転がり背番号7が一塁へ激走。セーフとな