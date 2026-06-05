経済産業省は、廃炉を決めた原発の建て替えについて、2040年代までに少なくとも2基から5基とする目標案をまとめたことが分かりました。複数の関係者によりますと、経産省は5日に開かれる原子力政策に関する会合で、原発の建て替えについて新たな案を示すということです。具体的には、2040年代までに少なくとも2基から5基。2050年代までに11基から14基を建て替える目標を盛り込むということです。目標案は5日の会合での議論を経て、