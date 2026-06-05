イラン学生通信（ISNA）から5月4日に入手した、ホルムズ海峡に停泊する船舶の写真/Amirhossein Khorgooei/ISNA/Getty Images（CNN）イランは４日、ホルムズ海峡を通過する船舶に対し、船舶の安全確保と引き換えにサービス料の徴収を目指す方針を明らかにした。通航料とは異なるとしている。イランのガリババディ外務次官は、イラン政府系のメヘル通信とのインタビューで、イランは「通航料、通過税、通航権料の徴収を求めているわ