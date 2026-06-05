ごまどうふわらび餅のようなもちもちとした食感の後に、濃厚なゴマの風味と甘みが口の中で広がっていく。地元では「ごまプリン」との異名も１７世紀に中国から長崎に渡来した黄（おう）檗（ばく）宗の開祖・隠元禅師が伝え、郷土料理として広がったとされる。砂糖を使うのが特徴で、長崎市脇岬町の「観（かん）月（げつ）」のごまどうふは、その甘さから「ごまプリン」とも呼ばれて親しまれている。風味を残しつつ、苦みをな