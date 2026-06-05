日本代表ＭＦ遠藤航（３３＝リバプール）は、メキシコ・モンテレイで行われている事前合宿２日目（４日＝日本時間５日）のトレーニングも参加せず、初日に続いてホテルで別メニュー調整となった。遠藤は２月に左足を負傷して手術を受け、先月３１日のアイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）で実戦復帰したが、足の違和感で前半だけで交代していた。まだ完全復活途上という中、同戦後には「ワンプレーでちょっと違和感を覚えたり、左右