１１日に開幕する北中米Ｗ杯で日本と同じ１次リーグＦ組のスウェーデンは４日（日本時間５日）、ホームで行われた親善試合でＷ杯不参加のギリシャに２―２のドローだった。３日に合流したばかりのエースＦＷビクトル・ギェケレシュ（アーセナル）とＦＷアレクサンデル・イサク（リバプール）が先発出場した。ギェケレシュは０―１の後半８分にＦＫで同点弾をマーク。チームはその後に加点し、リードするも終盤に失点した。海外