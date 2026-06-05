イランのアラグチ外相は２月２８日に、当時の最高指導者だったアーリー・ハメネイ師のオフィスを訪問し、戦争が始まる可能性が高まっていることを報告した。報告の直後、米国とイスラエルの空爆が始まり、アーリー・ハメネイ師は殺害されたが、瓦礫の下敷きとなったアラグチ外相は這い出して生き延びたという。 MINKABU PRESS