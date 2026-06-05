スターバックスは、きょう5日から新作ビバレッジ「ハニー バナナ フラペチーノ」を発売する。バナナの濃厚な甘みとはちみつのやさしい香りを掛け合わせた1杯で、王道の組み合わせを爽やかな口当たりに仕上げたのが特徴。バナナの風味を存分に楽しめる、初夏にぴったりのフラペチーノとして展開する。【画像】現在登場中…コーヒー香る大人の『バナナ アフォガート フラペチーノ』「ハニー バナナ フラペチーノ」は、バナナ本来