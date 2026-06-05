兵庫県姫路市は４日、台風６号の影響で、世界遺産・姫路城の櫓（やぐら）の外壁に塗られた漆喰（しっくい）が剥がれる被害が出たと発表した。発表では、市教育委員会文化財課の職員が３日正午頃、大天守北側にある「ホの櫓」の北側外壁で、高さ約１・５メートル、幅約３メートルにわたって漆喰がはがれ落ちているのを見つけた。けが人は確認されていないという。櫓は国の重要文化財に指定されているが、非公開エリアのため、