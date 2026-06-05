大戸屋では、2026年6月5日14時から6月19日までの期間、大戸屋サマーバッグ「夏のきんちゃく」のネット予約を受け付けます。「鳥獣戯画」コラボの巾着やふきん入り毎年冬に販売して好評だという福袋が、「夏だから、おうちでゆっくり。」をコンセプトに「大戸屋サマーバッグ 夏のきんちゃく」として、2万袋限定で登場します。"日本最古の漫画"ともいわれる国宝「鳥獣戯画」とコラボレーションし、大戸屋らしい装いで描かれた、限定