ブックオフグループホールディングスは反発している。４日の取引終了後、５月度の国内ブックオフ事業の売上状況を発表した。直営店の既存店売上高は前年同月比１４．８％増と６４カ月連続の増収となっており、材料視した買いが入っている。トレーディングカード・ホビーやソフトメディア、書籍、アパレルなどの売り上げが前年を超えた。 出所：MINKABU PRESS