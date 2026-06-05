キオクシアホールディングスが続落し、サポートラインとして意識されてきた５日移動平均線を巡る攻防となっているほか、ここ上値追いを鮮明としていた東京エレクトロンも６日ぶりに反落するなど半導体セクターの主力銘柄に売りが目立つ。 前日の米国株市場では半導体・ソフトウェア設計のブロードコム＜AVGO＞が決算発表を嫌気され１２．６％安と急落したほか、マイクロン・テクノロジー＜MU