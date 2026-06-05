５日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比３５５円安の６万７１１５円と続落して始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウは８７４ドル高と上昇。原油価格が下落しインフレ懸念が後退した。ただ、半導体関連などハイテク株は安くナスダック指数は下落した。東京株式市場では米ハイテク株安を警戒する動きが強く、日経平均株価は値を下げて始まった。為替は１ドル＝１６０円００銭前後で推移している。 出所：MINKABU