北中米ワールドカップで日本と同組のスウェーデン代表は現地６月５日、国際親善試合でギリシャとホームで対戦した。後半アディショナルタイムに失点して２−２で引き分けた。３日前のノルウェー戦（１−３）に続き、またしても勝利を逃す結果になったものの、この試合で鮮やかな１発を叩き込んだのが、スウェーデンのエースFWヴィクトル・ヨケレスだった。０−１で迎えた53分、敵陣ボックス手前の中央で得たFKのキッカーを務