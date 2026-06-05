日本代表は北中米ワールドカップに向け、共催国メキシコのモンテレイでキャンプを張っている。現地４日の練習前、日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長が、元日本代表主将の吉田麻也（LAギャラクシー）がサポートプレーヤーとして、６月５日より合流することを発表した。日本代表のメンバーというわけではなく、練習などに参加するという。 37歳のDFは、５月31日のアイスランド戦限定で３年半ぶりに代表に復帰。14分