5日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比220ポイント高の3万6005ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万5857.23ポイントに対しては147.77ポイント高。 株探ニュース