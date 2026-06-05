ロッテ「雪見だいふく」ブランドから、“オリジナル雪見だいふく”をカスタマイズすることができるテイクアウト専門カフェ「my雪見だいふく」がオープンします。場所は東京・中目黒。6月17日から9月23日までの期間限定です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「my雪見だいふく」では「アイス」「アイスのトッピング」「仕上げ」の3ステップで、自分だけのオリジナル雪見だいふくをオーダーできます。アイス