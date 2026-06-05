中国メディアの快科技は4日、「中国が韓国とのHBM（高帯域幅メモリー）技術格差を3年に縮める」とする記事を掲載した。韓国メディアの報道などを引用して伝えたところによると、中国のメモリー製造大手、長鑫儲存（CXMT）は第3世代の高帯域幅メモリー規格であるHBM3技術ですでに韓国のサムスン電子とSKハイニックスに追い付き、韓国と中国のHBM技術格差はわずか3年に縮小した。業界関係者によると、長鑫はすでにHBM3を