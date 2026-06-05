４日夜、和歌山県田辺市の県道で路上でしゃがみこんでいた男性をはねてその後、逃走したとして３２歳の男が逮捕されました。 ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、和歌山県田辺市の会社員・山本敬司容疑者（３２）です。 警察によりますと、山本容疑者は４日午後9時半すぎ、田辺市中芳養にある県道で自転車から降りてしゃがみこんでいた50代くらいの男性を後ろからはねて、立ち去った疑いがもたれています。 男性は病院に搬送