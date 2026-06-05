5日の園田競馬メインは11R「向夏特別」だ。本社担当の桑原勲はフラフを本命に推す。重賞ウイナーのフラフが中心だ。前走の兵庫大賞典は6番人気ながら、早め先頭で押し切る強い内容だった。力があるからこそのパフォーマンス。千四路線で主役を担っていく存在として期待が集まる。「状態面は維持できている。58キロも問題ない」と松浦聡師。外めの枠なら力勝負が可能。再びねじ伏せる。サトノルフィアンも変わらず気配は良好