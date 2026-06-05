車いすの部女子ダブルス準決勝でプレーする上地結衣（手前）、朱珍珍組＝パリ（共同）【パリ共同】テニスの全仏オープン車いすの部は4日、パリのローランギャロスで行われ、ダブルス準決勝で女子は第1シードの上地結衣（三井住友銀行）朱珍珍（中国）組がディーデ・デフロート、アニク・ファンクート組（オランダ）を7―6、7―5で下し、決勝へ進んだ。男子は小田凱人（東海理化）グスタボ・フェルナンデス（アルゼンチン）組が