気温が高くなる季節は、肌に張り付きにくく締めつけ感の少ない服を選びたい！ とはいえ大人が着るなら、ラフすぎずおしゃれ見えも狙いたいところです。【グローバルワーク】からは、ゆったりとしたシルエットと軽やかな素材感のパンツが登場しています。ナチュラルな風合いが魅力で、穿くだけで夏らしい抜け感を楽しめそう。今回は、そんな「リネン混パンツ」を、スタッフさんのコーディネートとともにご