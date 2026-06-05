大人の猫は掃除機が苦手な子が多いと聞きますが、怖いものなしの年ごろの子猫たちにとっては、掃除機もおもちゃになってしまうよう。動画は3,127回以上も再生され、「遊んで貰ってると思ってるんだよね」「チビモン可愛すぎる～掃除機ショー」とのコメントが集まっています。 【動画：掃除機をかけた結果→『子猫が怖がるかな』と思いきや…予想とは裏腹な『尊いリアクション』】 掃除機に興味津々な子猫たち