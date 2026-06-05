戸棚を守る猫ちゃんたちの光景が、再生回数7万回を超えて笑顔を届けています。ある日、家に遊びにきていたお客さんが戸棚の中に入っているグラスを取ろうとしたのだそう。しかし、戸棚の前には、戸棚を守るように座り込む猫ちゃんたちの姿が。 猫ちゃんたちを驚かせないよう、取っ手に手をかけてそっと引いてみるのですが、思わぬ展開を目撃することになって…？そんな戸棚を守る猫ちゃんたちの光景には、「かわいい門番」「涙