“令和の峰不二子”と呼ばれるモデルでタレント・阿部なつきがプライベートショットを公開した。５日までにインスタグラムを更新し、「夏っぽいセットアップを着てお友達とランチに、、行きたかった可愛いフレンチにやっといけた」とつづり、ノースリーブの涼しげなコーディネートを披露した阿部。美容施術についても触れ、「美容もいつも通りやっております。・ＩＰＬ（くすみと小さなシミ改善）・Ｃｏ２レーザー（シミ取