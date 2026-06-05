防府競輪場のF1「競輪ワールドシリーズyab山口朝日放送杯」が最終日を迎える。19年以来、3度目の来日となったジョセフ・トゥルーマン（29＝英国）。2日目準決9Rで果敢に風を切ったが、内を上昇し、番手に飛びついた新田祐大に差され、3着に沈む予想外の結果になった。決勝でラブレイセンとの連係が実現しなかったトゥルーマンは「No.7（三宅達也）のけん制がきつかった。2着に残れず悔しい。この後もワールドシリーズは続