東大卒で大食いというキャラクターが話題となっているアイドルグループ「I’mew（あいみゅう）」の中澤莉佳子さん（27歳）。10代の頃は進学校に通う真面目な女の子だったというが、東大在学時にミス東大準グランプリを受賞した。そんな彼女がアイドルを目指したきっかけとは？◆親の期待を背負った中学受験での挫折――小さい頃から勉強が得意だったんですか？中澤：得意でした。なんか、自慢みたいになっちゃうんですけど……