天皇皇后両陛下のオランダ・ベルギー訪問中、秋篠宮さまが天皇陛下に代わって「国事行為」の臨時代行を務められることが、5日、閣議で決定しました。天皇皇后両陛下は、6月13日から26日まで、国賓としてオランダとベルギーを公式訪問されます。その間、皇位継承順位1位の皇嗣である秋篠宮さまが天皇陛下の「国事行為」を代行されます。秋篠宮さまが国事行為の臨時代行を務められるのは、去年の両陛下のモンゴル公式訪問中に続いて