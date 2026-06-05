「音楽は苦手」と思い込んで生きてきた53歳の男性が、公園で耳にしたアコーディオンの音色に心を奪われ、気づけば4年間で100万円以上を投じていた。自分の音で人を楽しませる喜びを知ったという50代からの“幸せ散財”が、中年男性の人生にどんな彩りをもたらすのかを追った。◆49歳でアコーディオンに目覚めた50歳間近にして突如、音楽に目覚めた50代男性もいる。「俺、人生の9割は音楽は苦手って思ってきたんですよ。そんな自分