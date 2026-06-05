第1ラウンド、11番でティーショットを放つ畑岡奈紗＝リビエラCC（共同）【パシフィックパリセーズ（米カリフォルニア州）共同】女子ゴルフのメジャー第2戦、全米女子オープン選手権は4日、カリフォルニア州パシフィックパリセーズのリビエラCC（パー71）で第1ラウンドが行われ、メジャー初優勝を目指す畑岡奈紗が69をマークした。昨年の全英女子オープンを制した山下美夢有は72で出遅れた。古江彩佳、吉田優利、桑木志帆は70で