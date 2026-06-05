元ＡＫＢ４８で女優の前田敦子が４日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時５５分）に出演。好みのタイプの男性について明かした。ＭＣの山里亮太に「あっちゃんはビジュアルとか背の高さ以外の自分だけがしってる魅力って（ある）？」と質問。前田は「あります。めちゃくちゃあります」と即答した。そして「私は見た目から入るタイプではないです」とキッパリ。山里が「何でキュンとくるんですか？