日米両政府は4日、AI＝人工知能を活用して科学技術の開発を加速させるアメリカの国家プロジェクトに、今後5年間でそれぞれ5億ドルを拠出することで合意しました。日米両政府は4日、AIを活用して技術開発を加速させるトランプ政権肝いりのプロジェクト「ジェネシス・ミッション」に、今後5年間で10億ドル、（およそ1600億円）を拠出すると発表しました。日本は初めての国際パートナーとして参加し、量子や核融合、バイオテクノロジ