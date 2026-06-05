総務省が5日発表した4月の家計調査は、1世帯（2人以上）当たりの消費支出が32万8969円となり、物価変動の影響を除いた実質で前年同月比0.5％減だった。マイナスは5カ月連続。自営業などを除いた勤労者1世帯（同）の実収入は2.3％増の61万2163円、消費支出は1.1％減の36万4781円だった。