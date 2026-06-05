元Ｋ−１世界王者の魔裟斗が４日、自身のインスタグラムに新規投稿。自らがパーソナルトレーナーを務める妻・矢沢心の最新ショットを公開した。魔裟斗は「筋トレとプロテインでムキムキです」と記し、タンクトップからのぞく鍛え上げられた前腕や上腕二頭筋、逞しい太ももなどを披露。さらに「弟子の心もサイボーグみたいになってきました」とつづって公開した愛妻のショットだ。４５歳、３児のママとは思えない引き締まった