4月に車を廃車したのに、自動車税の納付書が届くと「もう乗っていないのに、なぜ払うの？」と疑問に感じる人は多いでしょう。普通車の場合、4月1日時点で車を所有していれば、その年度の自動車税はいったん課税されます。 ただし、4月中に廃車手続きが完了しているなら、1年分すべてを負担するわけではなく、4月分までの月割額になるのが一般的です。この記事では、廃車後に納付書が届く理由や、どこまで支払う必要があるの