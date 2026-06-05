1980年代に玩具シリーズから始まり、アニメや映画を通じて世界中のファンに愛されてきた『マスターズ・オブ・ユニバース』が、新たな実写映画としてスクリーンに登場だ。主人公ヒーマン／プリンス・アダムを演じるのは、『ひつじ探偵団』（2026）などで知られ、近年ますます注目を集めるニコラス・ガリツィンだ。 ヒーマンといえば、鍛え上げられた肉体、力の剣、そしてまっすぐなヒー