演歌歌手の北島三郎（８９）が、国内最大規模の音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」で特別功労賞を受賞することが４日、分かった。１１日に都内で開催される演歌歌謡曲部門の授賞式＆ライブに登場する。北島は１９６２年のデビューから「まつり」「北の漁場」「函館の女」「与作」「風雪ながれ旅」などのヒット曲で知られ、長年演歌界の第一線で活躍してきた。これまでの功績をたたえ、同部門で初の特別功