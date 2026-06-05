1965年の『太閤記』にはじまる6度にわたるNHK大河ドラマをはじめ、ドラマ『外科医・有森冴子』シリーズ、映画『Wの悲劇』など、数々の名作に出演してきた日本を代表する俳優・三田佳子さん（84歳）。輝かしいキャリアの裏で、50代にはステージ?の子宮体がんに見舞われたことも。その後も、大病を乗り越えながら、現在も第一線で活躍し続けています。最新作となる映画『お終活3幸春！人生メモリーズ』が公開された三田さん