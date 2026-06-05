タレントの藤本美貴（41）が5日、自身のインスタグラムを更新し、夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（50）の手料理を公開し、反響を呼んでいる。【写真】おいしそう！夫・庄司智春の手料理を公開した藤本美貴藤本は「イベント終わって帰ったら夜ご飯待っててくれました」と報告。帰宅すると庄司が夕食を用意していたことを明かし、「旦那さんが夜ご飯作ってくれてた◇」（◇＝ハートの絵文字）と喜びをつづった。公開さ