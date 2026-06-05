米南部ケンタッキー州ルイビルにある石炭火力発電所＝2月（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は4日、計7億ドル（約1100億円）規模を投じて国内の石炭産業の再建を支援すると発表した。2013年以来となる石炭火力発電所の新設や、既存の発電所の維持などに充てる。石炭の輸出ターミナルの建設も進める。石炭は燃焼時の温室効果ガスの排出が問題視されており、脱炭素の取り組みに逆行する動きとなる。トランプ