「52年間一度も車検を受けていない」ハコスカ!?パシフィコ横浜で2026年2月21日から22日の2日間にわたって開催された、クラシックカーイベント「ノスタルジック2デイズ2026」。会場には歴史に名を刻む数々の名車が集結しました。【画像】超カッコイイ！ これが「52年間一度も車検を受けていない」ハコスカです！（25枚）なかでも来場者の視線を強く惹きつけていたのが、日産の3代目「スカイライン」、通称“ハコスカ”です。