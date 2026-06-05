“悪顔”デザインのクラウンに反響集まるカスタムカーショップ・アレス（岐阜県山県市）が公開した「ロゼル クラウンセダン コンプリート」が、SNSを中心に注目を集めています。ベース車はトヨタ「クラウン セダン」。2023年に登場した新世代セダンを、アレスが独自の方向性でカスタムしています。どのような特徴があるのでしょうか。クラウン セダンは、全長5030mm×全幅1890mm×全高1475mmという堂々としたサイズに、HEV（ハ