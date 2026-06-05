今年２月の衆院選山口２区に中道改革連合公認で出馬し、落選した元法相の平岡秀夫・前衆院議員（７２）が、中道改革を離党して立憲民主党に復党する方針を固めたことが４日、複数の関係者への取材でわかった。６日に発表する見通し。平岡氏は２月の衆院選山口２区で、自民党の岸信千世衆院議員に５万票以上の差をつけられ落選。その後は、支持者の意向を踏まえ、所属政党を決めるとの方針を示していた。支持者からは、元々所属