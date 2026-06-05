久留米競輪の開設77周年記念「第32回中野カップレース」（G3）が2日目を迎える。4年前の73周年記念を制した北津留翼（41＝福岡）が猛スピードを披露した。初日8R、7番手に置かれる苦しい流れ。「本当はトン、トンで叩ければ良かったけど立ち遅れてしまった。前団で決まっているレースが多かったので終わったと思いました」それでも初日最速の上がり10秒7で捲って白星をもぎ取った。「届いたのは良かったけど後ろに迷惑をか