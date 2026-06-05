厚生労働省は５日午前、４月の毎月勤労統計調査（速報）を発表した。物価の変動を反映した労働者１人当たりの実質賃金は前年同月比１・９％増で、４か月連続のプラスとなった。名目賃金である現金給与総額は同３・５％増の３１万２４２５円で、５２か月連続のプラスだった。主に基本給を指す「所定内給与」、残業代などを含めた「きまって支給する給与」はいずれも同３・４％増だった。