タレント指原莉乃（33）が4日、フジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）にMCとして出演。9人組ガールズグループ「NiziU」MIIHI（21）が出演したい番組と発言したことについてコメントした。番組冒頭で指原が「ちょっと恥ずかしいんですけれども、本当かなぁ…この番組が大好きな方がいるって聞いたんですけど…」とNiziUメンバーに尋ねた。番組レギュラーのタレントいとうあさこは「ウソだったらウソで大丈夫、本当に、全