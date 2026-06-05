女優の剛力彩芽（３３）が、５日までに自身のＳＮＳを更新。服装によって印象がガラリと変わる姿を見せ、話題になっている。インスタグラムに「ＮＨＫＥテレ『中国語！ナビ』」と記し、番組の衣装ショットを載せた剛力。全身黒のコーディネートではグレーのカラーコンタクトをして髪をアップしたクールな印象、次の白いブラウス姿は髪をツインテールに結び、ナチュラルメイクのキュートな印象、グリーンのトップスが目立つコ