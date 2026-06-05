タイトルは〈おれん家（ち）ページ〉！DJみそしるとMCごはんの新連載が始まります。はじめまして！DJみそしるとMCごはんです。２人組のような名前ですがひとりで活動しています。「おいしいものは人類の奇跡だ」をモットーに、音楽や絵本を作ったり、夏休みの自由研究みたいな毎日を大まじめな顔で過ごしています。数年前まで、Eテレの「ごちそんぐDJ」という番組に出演しており、観てくださっていたかたもいらっしゃるかもし