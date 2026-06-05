まわせ！ ３つのサイクル「吸う」「止める」「吐く」 「吸う」「止める」「吐く」呼吸の３つのサイクルの中で、もっとも大事なのはなんだと思いますか？ おそらく、みなさん「吸う」だと答えるのではないでしょうか。これが落とし穴。「吸う」ではなく「吐く」が大事なんです。 息継ぎでつまずく最大の原因は「吐く」ができていないからといっても過言ではありません。さらに「止める」も、普段の生活で息