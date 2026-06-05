東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値185.80高値186.11安値185.37 186.89ハイブレイク 186.50抵抗2 186.15抵抗1 185.76ピボット 185.41支持1 185.02支持2 184.67ローブレイク ポンド円 終値214.82高値215.16安値214.37 215.99ハイブレイク 215.57抵抗2 215.20抵抗1 214.78ピボット 214.41支持1 213.99支持2 213.62ロ&#1254